Его пришлось перевести в режим жёлтого мигания
Всё произошло утром 4 января в Октябрьском районе Улан-Удэ. Из-за ДТП оказался повреждён светофор на пересечении улиц Сахьяновой и Жердева.
Искусственный регулировщик перевели в режим жёлтого мигания. Спустя несколько часов стало известно, что сотрудники МБУ «Горсвет» устранили неисправность и теперь светофор работает в штатном режиме.
В Улан-Удэ из-за ДТП вышел из строя светофор
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Браконьер отделался условным сроком
Его пришлось на время перевести в режим жёлтого мигания
Две женщины отказались от госпитализации
Жилую постройку тушили более часа
В полиции уже начали проверку
На переправе столкнулись две легковушки
Однако они по-прежнему угрожают населённому пункту
На подмогу медикам приходится звать полицию
Пассажиров на судне в этот момент не было
Животное погибло на месте
Из-за этого его на год и месяц лишили водительских прав
Он до ужаса перепугал сидевших в салоне людей
Ему придётся выложить 30 тысяч рублей
Его приговорили к 200 часам обязательных работ
Водитель иномарки не справилась с управлением