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В Улан-Удэ 58-летняя женщина выпала с балкона и разбилась насмерть

В Улан-Удэ 58-летняя женщина выпала с балкона и разбилась насмерть
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
В полиции уже начали проверку

Трагедия произошла в Улан-Удэ. 58-летняя женщина, проживавшая в квартире одной из многоэтажек на улице Солнечная, выпала с балкона. Сообщение об этом поступило в правоохранительные органы утром 4 января.

- Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что женщина 1965 года рождения упала с балкона квартиры, находящейся на девятом этаже, и скончалась от полученных травм. Проводится проверка, материалы которой будут переданы в следственные органы, – рассказали «Байкал-Daily» в пресс-службе МВД по Бурятии.
 
В паблике «Весь Улан-Удэ» во «ВКонтакте» разместили кадры с места трагедии. В публикации говорится, что рядом ходил мальчик, повторявший, что это его мама.
несчастный случай полиция МВД Бурятии

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