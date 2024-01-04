В Улан-Удэ Селенгинский мост встал в огромной пробке из-за ДТП





Дорожные заторы на Левобережье – не редкость. Решить проблему должен второй мост через Селенгу. Во время прямого эфира с жителями Бурятии 8 декабря глава республики Алексей Цыденов сообщил , что его построят в рамках реализации мастер-плана, который одобрил минувшей весной президент страны Владимир Путин.



К возведению сооружения должны приступить в 2027 году. Оно обойдётся в 20 миллиардов рублей.





Утром 4 января на Селенгинском мосту в Улан-Удэ произошло ДТП. Там столкнулись два легковых автомобиля, рассказали в комитете по транспорту городской администрации.В итоге на переправе образовалась огромная пробка, которая «рассосалась» примерно через 20 минут. Движение там временно оказалась затруднено.