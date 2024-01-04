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В селе Бурятии неизвестные подожгли дом

В селе Бурятии неизвестные подожгли дом
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Жилую постройку тушили более часа

Возгорание в кяхтинском селе Киран произошло вечером 3 января. Около 20:42 на улице Заречная вспыхнул жилой дом. Туда отправились трое сотрудников пожарной части № 33, рассказали в группе «Кяхта-инфо.24/7».

Задействовать пришлось одну единицу техники. Огонь потушили в 22:15. Бревенчатый дом выгорел полностью. Пламя уничтожило и пристроенную к нему веранду. Причина уже известна – поджог. Хозяйка пока будет проживать у дочери.

пожар Поджог

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