На федеральной трассе в Бурятии насмерть сбили лошадь

Животное погибло на месте



ДТП произошло вечером 3 января в Кабанском районе. Как сообщили в группе «Кабанск-инфо.24/7», в 20:48 водитель автомобиля Skania совершил наезд на лошадь на федеральной трассе недалеко от села Тимлюй



Животное погибло на месте. Сейчас устанавливается его владелец.



