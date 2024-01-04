На федеральной трассе в Бурятии насмерть сбили лошадь

Животное погибло на месте
ДТП произошло вечером 3 января в Кабанском районе. Как сообщили в группе «Кабанск-инфо.24/7», в 20:48 водитель автомобиля Skania совершил наезд на лошадь на федеральной трассе недалеко от села Тимлюй
Животное погибло на месте. Сейчас устанавливается его владелец.
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Происшествия, Фото:
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