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В Принагарье застрял во льду «Василий Беклемишев»

В Принагарье застрял во льду «Василий Беклемишев»
Происшествия,  Фото:Восточно-Сибирская транспортная прокуратура
Пассажиров на судне в этот момент не было

Этот инцидент произошёл во вторник, 2 января, возле иркутского посёлка Листвянка. Несмотря на окончание навигации, судно «Василий Беклемишев» вышло в плавание и застряло во льду примерно в 10 километрах от берега.

Пассажиров на борту не оказалось. Судно отшвартовали к месту стоянки. В Байкало-Ангарской транспортной прокуратуре начали проверку соблюдения законодательства о безопасности плавания. После при наличии оснований будет решаться вопрос о привлечении судовладельца к административной ответственности. 

Если нарушение подтвердится, ему грозит штраф размером от 5 до 10 тысяч рублей – согласно части 1 статьи 11.8 КоАП РФ («Нарушение правил эксплуатации судов»), рассказали в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.
судно лед

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