В Бурятии контрактника оштрафовали за пьяную езду без прав

Ему придётся выложить 30 тысяч рублей



Ещё 1 декабря перед Кяхтинским гарнизонным военным судом предстал младший сержант, служащий по контракту. Он попался на пьяной езде. Произошло всё вечером 15 октября. Военный принял на грудь и сел за руль Toyota Cresta без государственных регистрационных знаков. Прав у него не было.



В итоге контрактника признали виновным. Ему назначили штраф размером в 30 тысяч рублей. Постановление суда нарушитель обжаловать не стал. Оно уже вступило в законную силу.



