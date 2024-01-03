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В Бурятии контрактника оштрафовали за пьяную езду без прав

В Бурятии контрактника оштрафовали за пьяную езду без прав
Происшествия,  Фото:Pixabay.com
Ему придётся выложить 30 тысяч рублей

Ещё 1 декабря перед Кяхтинским гарнизонным военным судом предстал младший сержант, служащий по контракту. Он попался на пьяной езде. Произошло всё вечером 15 октября. Военный принял на грудь и сел за руль Toyota Cresta без государственных регистрационных знаков. Прав у него не было.

В итоге контрактника признали виновным. Ему назначили штраф размером в 30 тысяч рублей. Постановление суда нарушитель обжаловать не стал. Оно уже вступило в законную силу.

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