В райцентре в Бурятии заживо сгорели 10 кур

К пожару привёл перекал печи



Возгорание произошло утром 2 января в Курумкане. Там вспыхнула веранда жилого дома. Когда пожарные прибыли на место, пламя уже охватило стайку.



Четыре близлежащие постройки удалось отстоять, однако в огне погибли десять куриц. Кроме того, он уничтожил стайку на площади в 15 квадратных метров. Предварительная причина уже известна – перекал печи, сообщает «Курумкан-инфо.24/7».

