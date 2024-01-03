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В райцентре в Бурятии заживо сгорели 10 кур

В райцентре в Бурятии заживо сгорели 10 кур
Происшествия,  Фото:«Курумкан-инфо.24/7»
К пожару привёл перекал печи

Возгорание произошло утром 2 января в Курумкане. Там вспыхнула веранда жилого дома. Когда пожарные прибыли на место, пламя уже охватило стайку.

Четыре близлежащие постройки удалось отстоять, однако в огне погибли десять куриц. Кроме того, он уничтожил стайку на площади в 15 квадратных метров. Предварительная причина уже известна – перекал печи, сообщает «Курумкан-инфо.24/7». 

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