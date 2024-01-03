В райцентре в Бурятии заживо сгорели 10 кур

К пожару привёл перекал печи
Возгорание произошло утром 2 января в Курумкане. Там вспыхнула веранда жилого дома. Когда пожарные прибыли на место, пламя уже охватило стайку.
Четыре близлежащие постройки удалось отстоять, однако в огне погибли десять куриц. Кроме того, он уничтожил стайку на площади в 15 квадратных метров. Предварительная причина уже известна – перекал печи, сообщает «Курумкан-инфо.24/7».
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Происшествия, Фото:
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