Его приговорили к 200 часам обязательных работ
Житель Закаменского района предстал перед судом за поклёп. Началась эта история ещё в мае. Мужчина, находясь в МВД, заявил сотруднику полиции, что из комнаты общежития, где он проживал, якобы украли его имущество.
Сельчанина предупредили об уголовной ответственности за заведомо ложный донос – по статье 306 Уголовного кодекса РФ. Когда всё вскрылось, против закаменца возбудили уголовное дело. Его признали виновным и назначили наказание – 200 часов обязательных работ. Приговор пока не вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе Закаменского райсуда.
В Бурятии сельчанин получил «уголовку» за ложный донос
Происшествия, Фото:
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