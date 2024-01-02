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В Забайкалье расследуют инцидент с травмированием работника котельной

В Забайкалье расследуют инцидент с травмированием работника котельной
Происшествия,  Фото:pixabay.com
В Борзе следователи СК выясняют обстоятельства получения травм 30-летним мужчиной

1 января около 8 часов утра в правоохранительные органы Забайкальского края поступила информация об инциденте на модульной котельной города Борзя. Работник котельной получил травмы ног. По данному факту следственные органы следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю проводят доследственную проверку по признакам нарушений требований охраны труда.

По предварительным данным, 30-летний работник котельной получил травмы ног при устранении неисправности дробилки. Мужчина госпитализирован в местную больницу.

- Следователи осмотрели место происшествия. Опрошены работники и руководство котельной, запрошена документация. После выяснения всех обстоятельств следователи примут решение в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством, - сообщает СУ СК РФ по Забайкальскому краю.
Забайкальский край следственный комитет охрана труда

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