В Иркутске произошла автоавария с участием спецтранспорта

Информации о пострадавших нет
В Иркутске на пересечении улиц К. Либкнехта и Советской произошло столкновение автомобилей «Субару» и скорой медицинской помощи. Известно, что скорая помощь перевозила несовершеннолетнего пациента. После ДТП ребёнка доставили на другом медицинском транспорте до места назначения.
- В настоящее время информации о пострадавших нет, на месте продолжают работать полицейские, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
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Происшествия, Фото:
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