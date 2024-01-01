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В Иркутске произошла автоавария с участием спецтранспорта

В Иркутске произошла автоавария с участием спецтранспорта
Происшествия,  Фото:пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области
Информации о пострадавших нет

В Иркутске на пересечении улиц К. Либкнехта и Советской произошло столкновение автомобилей «Субару» и скорой медицинской помощи. Известно, что скорая помощь перевозила несовершеннолетнего пациента. После ДТП ребёнка доставили на другом медицинском транспорте до места назначения.

- В настоящее время информации о пострадавших нет, на месте продолжают работать полицейские, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
Иркутск ДТП

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