В Иркутске произошла автоавария с участием спецтранспорта

Происшествия, Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области

Информации о пострадавших нет



В Иркутске на пересечении улиц К. Либкнехта и Советской произошло столкновение автомобилей «Субару» и скорой медицинской помощи. Известно, что скорая помощь перевозила несовершеннолетнего пациента. После ДТП ребёнка доставили на другом медицинском транспорте до места назначения.



- В настоящее время информации о пострадавших нет, на месте продолжают работать полицейские, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

