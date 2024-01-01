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В Усть-Ордынском округе местный житель обвиняется в убийстве отчима

В Усть-Ордынском округе местный житель обвиняется в убийстве отчима
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Его задержали спустя три часа после совершения преступления

В Усть-Ордынском Бурятском округе Эхирит-Булагатским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Иркутской области завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего жителя Баяндаевского района. Мужчина подозревается в совершении убийства.

По версии следствия, 9 октября в с. Васильевка мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, причинил ножевое ранение в шею своему 68-летнему отчиму, после чего обезглавил тело потерпевшего. Затем подозреваемый предпринял меры к сокрытию следов убийства.

Мужчина был задержан сотрудниками полиции спустя три часа после совершения преступления. По ходатайству следствия судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

- Уголовное дело с утверждённым прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в СУ СК России по Иркутской области.
Усть-Ордынский Бурятский округ убийство

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