Пожар потушили за пять минут
В субботу, 30 декабря, загорелась отдельно стоящая котельная магазина по улице Козлова посёлка Нижнеангарск. На момент прибытия пожарных из здания котельной шёл дым.
Менее пяти минут потребовалось пожарным для ликвидации загорания на площади 6 квадратных метров. Предварительно, причиной пожара послужило нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.
Всего за сутки пожарно-спасательные подразделения ликвидировали семь загораний.
В Бурятии горела котельная магазина
Происшествия, Фото:
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