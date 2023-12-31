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В Бурятии горела котельная магазина

В Бурятии горела котельная магазина
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Пожар потушили за пять минут

В субботу, 30 декабря, загорелась отдельно стоящая котельная магазина по улице Козлова посёлка Нижнеангарск. На момент прибытия пожарных из здания котельной шёл дым.

Менее пяти минут потребовалось пожарным для ликвидации загорания на площади 6 квадратных метров. Предварительно, причиной пожара послужило нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.

Всего за сутки пожарно-спасательные подразделения ликвидировали семь загораний.

пожар

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