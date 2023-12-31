Мужчина бросил пострадавшего у обочины
Верховный суд Бурятии оставил без изменения приговор в отношении 34-летнего улан-удэнца, виновного в покушении на убийство.
Как сообщал «Байкал-Daily», из неприязни мужчина выстрел из травматического пистолета в голову соседа. Испугавшись, он вынес потерпевшего за территорию своей ограды, оставив на проезжей части. Здесь его обнаружили работники скорой помощи, которые доставили его в больницу, где ему оказали медицинская помощь.
Суд первой инстанции назначил ему наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
В суде первой инстанции улан-удэнец вину не признал, указав о неосторожном характере своих действий. Однако эти выводы суд признал несостоятельными, придя к выводу об умышленном характере действий осужденного.
- Доводы осужденного, его защитников, об отсутствии в действиях Н. умысла на убийство К., суд апелляционной инстанции признал несостоятельными, так как они опровергнуты доказательствами, исследованными в судебном заседании. Также суд апелляционной инстанции не согласился с доводами потерпевшего, его представителя о наличии препятствий для рассмотрения уголовного дела судом по существу, в связи с необходимостью квалификации действий Н., как более тяжкого преступления, - сообщает пресс-служба Верховного суда Бурятии.
Приговор суда первой инстанции оставлен без изменения, апелляционные жалобы осужденного, адвокатов без удовлетворения.
Улан-удэнец, стрелявший в голову соседа, не смог обжаловать приговор
Происшествия, Фото:
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