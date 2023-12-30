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Наледь на трассе в Бурятии устранили ночью

Наледь на трассе в Бурятии устранили ночью
Происшествия,  Фото:«Ока-инфо. 24/7»
Рабочие произвели отсыпку защитного вала грунтом и чернение дороги

На 70 км участка автомобильной дороги Монды - Орлик в Окинском районе Бурятии ночью устранили наледь, сообщили в Viber-группе «Ока-инфо. 24/7».

С дорожного полотна срезали наледь, произвели отсыпку защитного вала грунтом и чернение дороги. В работах были задействованы шесть человек и три единицы техники: грейдер, погрузчик и самосвал.

- В дальнейшем будет задействован экскаватор по устранению наледи по водоотводу, - процитировали в группе представителя «Капитал инвест» Игоря Мункоева.



Как сообщал «Байкал-Daily», инцидент произошёл 28 декабря. К устранению ледных вод приступили сразу.

дороги

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