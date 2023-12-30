Забайкалка украла у знакомого щенка алабая и продала его

Ущерб составил 15 тысяч рублей



У 36-летнего жителя Краснокаменска украли щенка породы алабай, мужчина обратился в полицию. Материальный ущерб забайкалец оценил в 15 000 рублей.



В результате оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка установили подозреваемую. Ею оказалась 32-летняя знакомая потерпевшего. От неё получены признательные показания.



- Сотрудники полиции выяснили, что злоумышленница ранее была у заявителя в гостях и видела щенка, тогда у неё возник умысел на кражу. Воспользовавшись моментом, когда пёс гулял один во дворе дома, женщина похитила его и продала, - сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.



Возбуждено уголовное дело, женщине грозит до пяти лет лишения свободы.



Щенка полицейские изъяли и вернули хозяину.





