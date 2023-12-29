Никто не пострадал
В пятницу, 29 декабря, в посёлке Заиграево Заиграевского района Бурятии горел автомобиль «Лада 2107», сообщается в группе «Заиграево-инфо.24/7».
В результате пожара оказался повреждён моторный отсек.
К счастью, обошлось без пострадавших. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание.
Огонь тушили три человека и одна единица техники.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне на трассе в Заиграевском районе вспыхнула маршрутка.
В Бурятии горела «Лада»
Происшествия, Фото:
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