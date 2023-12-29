Мужчина вырубил лиственницы
32-летний житель Прибайкальского района Бурятии признан виновным в незаконной рубке леса в значительном размере.
В мае мужчина вырубил лиственницы, общий объём древесины составил 2,11 кубических метров. Ущерб, причинённый лесному фонду, - 19 тысяч рублей.
Сельчанина приговорили к 250 часов обязательных работ. Также суд удовлетворил иск о взыскании размера нанесённого государству вреда.
У «чёрного» лесоруба изъяли орудие преступления – бензопилу.
Приговор пока не вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
В Бурятии «чёрного» лесоруба отправили на обязательные работы
Происшествия, Фото:
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