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В Бурятии военный заработал 200-тысячный штраф по дороге с Щучки

В Бурятии военный заработал 200-тысячный штраф по дороге с Щучки
Происшествия,  Фото:pixabay.com
А ещё он на два года лишился водительских прав

Недавно перед Кяхтинским гарнизонным военным судом предстал военнослужащий из Бурятии. Он повторно попался на пьяной езде. Ранее мужчину уже оштрафовали за вождение в нетрезвом виде. Но, несмотря на это, он опять сел за руль «под градусом».

Нарушитель проехался в таком состоянии от озера Щучье до Гусиноозёрска. Против него возбудили уголовное дело по статье 264.1 Уголовного кодекса РФ (« Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию»). В итоге военнослужащего признали виновным и назначили ему штраф размером в 200 тысяч рублей, а ещё на два года лишили водительских прав. Приговор в законную силу пока не вступил, сообщили в официальном telegram-канале 2-го Восточного окружного военного суда. 
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