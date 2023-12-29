В Ангарске водитель Toyota Camry насмерть сбил пенсионерку

Пожилая женщина переходила дорогу на «красный» свет светофора
Утром 28 декабря в Ангарске на улице Коминтерна произошло смертельное ДТП.
- По предварительной информации, около 9 часов водитель, управляя автомобилем Toyota Camry допустил наезд на женщину, которая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора, - сообщили в Госавтоинспекции Иркутской области.
72-летнюю ангарчанку с травмами госпитализировали в больницу. Через некоторое время она скончалась.
Полицейские проводят проверку и разбираются в обстоятельствах произошедшего.
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Происшествия, Фото:
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