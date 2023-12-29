В Бурятии осудили водителя, по вине которого погибла 12-летняя девочка

В Бурятии осуждён 32-летний водитель, по вине которого погибла 12-летняя девочка. Он получил семь лет лишения свободы.
- Иволгинский районный суд приговорил виновного к семи годам в колонии-поселении. Также он лишён права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года 6 месяцев, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», трагедия произошла 26 июля 2023 года в Иволгинском районе. В тот день мужчина вместе с друзьями распивал алкоголь на побережье озера. Вечером он поехал домой за рулём своей «Тойоты Камри», будучи пьяным.
В трёх километрах от села Иволгинск водитель превысил скоростной режим и на скорости более 110 км/ч протаранил ехавший впереди автомобиль. От удара эта машина съехала на обочину и перевернулась. За рулём того авто находилась женщина, а в салоне ехала её 12-летняя племянница. От полученных травм девочка скончалась на месте происшествия.
Осудили мужчину по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем и находящимся в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека» (п. «а» ч. 4 ст. 264 УК). Приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован.