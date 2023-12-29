В селе Бурятии прорвало теплотрассу

Местные жители несколько часов сидели без тепла
Днём 28 декабря в Кижинге прорвало теплотрассу. Специалисты сразу приступили к устранению последствий коммунальной аварии.
После вскрытия теплотрассы началась подготовка к замене трубы. В трёх жилых домах отключили отопление. Сотрудники МУП «Тепловик» начали откачивать воду из котлована.
Они обновили трубу и перешли к сварочным работам. В 21:50 теплоснабжение восстановили, сообщает «Кижинга-инфо.24/7».
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