29 декабря

28 декабря

Популярное

В селе Бурятии прорвало теплотрассу

В селе Бурятии прорвало теплотрассу
Происшествия,  Фото:«Кижинга-инфо.24/7»
Местные жители несколько часов сидели без тепла

Днём 28 декабря в Кижинге прорвало теплотрассу. Специалисты сразу приступили к устранению последствий коммунальной аварии.

После вскрытия теплотрассы началась подготовка к замене трубы. В трёх жилых домах отключили отопление. Сотрудники МУП «Тепловик» начали откачивать воду из котлована.

Они обновили трубу и перешли к сварочным работам. В 21:50 теплоснабжение восстановили, сообщает «Кижинга-инфо.24/7».
коммунальная авария отопление

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии два человека пострадали в столкновении с грузовиком
В Бурятии два человека пострадали в столкновении с грузовиком
Происшествия, 29.12.2023
Легковушка выехала на полосу встречного движения
В селе Бурятии прорвало теплотрассу
В селе Бурятии прорвало теплотрассу
Происшествия, 29.12.2023
Местные жители несколько часов сидели без тепла
Часть райцентра в Бурятии осталась без света
Часть райцентра в Бурятии осталась без света
Происшествия, 29.12.2023
Его вернули уже ближе к полуночи
В Улан-Удэ коллектив «Водоканала» вступился за задержанного директора
В Улан-Удэ коллектив «Водоканала» вступился за задержанного директора
Происшествия, 29.12.2023
Дмитрий Скакалин подозревается по двум статьям УК 
В Бурятии подтопило региональную дорогу
В Бурятии подтопило региональную дорогу
Происшествия, 29.12.2023
Движение для транспорта не ограничено
Жительница Улан-Удэ убила своего сына
Жительница Улан-Удэ убила своего сына
Происшествия, 28.12.2023
Убийство произошло во время пьяной ссоры
В Бурятии ушло в суд дело о подпольном семейном алкобизнесе
В Бурятии ушло в суд дело о подпольном семейном алкобизнесе
Происшествия, 28.12.2023
У отца и сына изъяли свыше 22 тысяч литров алкоголя

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^