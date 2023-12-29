В Бурятии подтопило региональную дорогу

Движение для транспорта не ограничено
В Кяхтинском районе Бурятии подтопило региональную дорогу. Выход воды и наледи на проезжую часть произошёл на 55 км автомобильной дороги Мурочи - Малая Кудара.
Ведутся работы по обеспечению водоотвода, сообщает ГКУ «Бурятрегионавтодор».
- В настоящее время дорожная служба работает над обеспечением водоотвода. Движение для транспорта не ограничено. Однако, Бурятрегионавтодор просит быть внимательными и учитывать данное обстоятельство при планировании поездки в Кяхтинский район, - отметили в ведомстве.
Телефон диспетчерской службы: +7 (3012) 55 -20-55. Звонки принимаются круглосуточно.
Движение для транспорта не ограничено
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