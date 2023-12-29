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Часть райцентра в Бурятии осталась без света

Часть райцентра в Бурятии осталась без света
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Его вернули уже ближе к полуночи

Вечером 28 декабря часть муйского посёлка Таксимо оказалась обесточена. Без электроэнергии остались улица Сибирская, часть улицы Больничная и переулок Больничный, сообщает «Муя-инфо.24/7».

Как выяснилось, оборудованию на подстанции потребовался срочный ремонт. Бригада Таксимовского РЭС приступила к работам. Уже ближе к полуночи электроснабжение восстановили и во все дома вернулся свет.

отключение света электроснабжение

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