Часть райцентра в Бурятии осталась без света

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко

Его вернули уже ближе к полуночи



Вечером 28 декабря часть муйского посёлка Таксимо оказалась обесточена. Без электроэнергии остались улица Сибирская, часть улицы Больничная и переулок Больничный, сообщает «Муя-инфо.24/7».



Как выяснилось, оборудованию на подстанции потребовался срочный ремонт. Бригада Таксимовского РЭС приступила к работам. Уже ближе к полуночи электроснабжение восстановили и во все дома вернулся свет.



