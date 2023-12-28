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В Бурятии появилось видео аварии с пострадавшими гражданами Монголии

В Бурятии появилось видео аварии с пострадавшими гражданами Монголии
Происшествия, 
На их автомобиле была изношенная резина

Появилось видео момента ДТП в Иволгинском районе Бурятии, в котором пострадали шесть граждан Монголии.



Как сообщал «Байкал-Dailу», авария произошла сегодня утром на выезде из села Иволгинск. Минивэн «Тойота Альфард», в котором ехали шесть граждан Монголии, врезался в грузовик ГАЗон Next.

За рулём «Альфарда» находилась 49-летняя женщина.

- По предварительной информации, водитель «Тойоты Альфард», следуя в направлении Улан-Удэ, не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения и совершила столкновение с автомобилем ГАЗон Next под управлением 56-летнего водителя, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Все шестеро граждан Монголии получили травмы. Пятерых госпитализировали в республиканскую клиническую больницу, шестой пострадавший (у него только ушибы) от госпитализации отказался.

Полицейские установили, что на минивэне была «лысая» резина.

- На одном из колёс задней оси минивэна была установлена изношенная резина. Установлено также, что водитель не включена в полис автострахования, - сообщили в Госавтоинспекции.

Женщина-водитель привлечена к административной ответственности по ст. 12.24 КоАП РФ «Нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего» и по ст. 12.37 ч. 1 КоАП РФ «Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств».
ДТП

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