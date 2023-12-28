28 декабря

27 декабря

Популярное

В Иркутской области по вине пьяного водителя пострадала 15-летняя пассажирка

В Иркутской области по вине пьяного водителя пострадала 15-летняя пассажирка
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
ВАЗ врезался в опору освещения

Вечером 27 декабря в посёлке Ангарский Аларского района Иркутской области произошло ДТП, в котором пострадала 15-летняя девушка.

Автомобиль ВАЗ врезался в опору освещения.

- По предварительной информации, 36-летний водитель, управляя автомашиной ВАЗ, не справился с управлением и допустил наезд на опору освещения. В результате случившегося в медицинское учреждение с травмами доставлена 15-летняя пассажирка отечественного автомобиля, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Процедура освидетельствования показала, что водитель в момент ДТП был пьян. Кроме того, он никогда не получал водительское удостоверение.

В отношении нарушителя составили шесть административных протоколов. Автомобиль увезли на специализированную стоянку.
ДТП алкогольное опьянение

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии дорогу подтопили наледные воды
В Бурятии дорогу подтопили наледные воды
Происшествия, 28.12.2023
Произошло это в Окинском районе
Шестеро пострадавших в ДТП в Бурятии являются гражданами Монголии
Шестеро пострадавших в ДТП в Бурятии являются гражданами Монголии
Происшествия, 28.12.2023
Пассажиры из Бурятии давно бьют тревогу по поводу монгольских «Альфардов»
В Иркутской области перевернулся бензовоз с дизельным топливом
В Иркутской области перевернулся бензовоз с дизельным топливом
Происшествия, 28.12.2023
Произошла разгерметизация топливной ёмкости
В Иркутской области суд признал незаконным бездействие таможенников
В Иркутской области суд признал незаконным бездействие таможенников
Происшествия, 28.12.2023
За границу незаконно вывезли древесину на 60 млн рублей
В Бурятии мужчина погиб при пожаре на кухне
В Бурятии мужчина погиб при пожаре на кухне
Происшествия, 28.12.2023
Причиной трагедии могла стать непотушенная сигарета
В ДТП в Бурятии пострадали шесть человек
В ДТП в Бурятии пострадали шесть человек
Происшествия, 28.12.2023
Столкнулись мининэн и грузовик
В Бурятии на дороге вспыхнула маршрутка
В Бурятии на дороге вспыхнула маршрутка
Происшествия, 28.12.2023
Инцидент произошёл в Заиграевском районе
На двух улицах Улан-Удэ отключат отопление
На двух улицах Улан-Удэ отключат отопление
Происшествия, 28.12.2023
Его не будет на улице Онохойской и переулке Ростовском

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^