ВАЗ врезался в опору освещения
Вечером 27 декабря в посёлке Ангарский Аларского района Иркутской области произошло ДТП, в котором пострадала 15-летняя девушка.
Автомобиль ВАЗ врезался в опору освещения.
- По предварительной информации, 36-летний водитель, управляя автомашиной ВАЗ, не справился с управлением и допустил наезд на опору освещения. В результате случившегося в медицинское учреждение с травмами доставлена 15-летняя пассажирка отечественного автомобиля, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Процедура освидетельствования показала, что водитель в момент ДТП был пьян. Кроме того, он никогда не получал водительское удостоверение.
В отношении нарушителя составили шесть административных протоколов. Автомобиль увезли на специализированную стоянку.
В Иркутской области по вине пьяного водителя пострадала 15-летняя пассажирка
Происшествия, Фото:
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