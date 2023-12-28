В Иркутской области по вине пьяного водителя пострадала 15-летняя пассажирка

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

ВАЗ врезался в опору освещения



Вечером 27 декабря в посёлке Ангарский Аларского района Иркутской области произошло ДТП, в котором пострадала 15-летняя девушка.



Автомобиль ВАЗ врезался в опору освещения.



- По предварительной информации, 36-летний водитель, управляя автомашиной ВАЗ, не справился с управлением и допустил наезд на опору освещения. В результате случившегося в медицинское учреждение с травмами доставлена 15-летняя пассажирка отечественного автомобиля, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



Процедура освидетельствования показала, что водитель в момент ДТП был пьян. Кроме того, он никогда не получал водительское удостоверение.



В отношении нарушителя составили шесть административных протоколов. Автомобиль увезли на специализированную стоянку.

