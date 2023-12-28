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В Улан-Удэ утомившийся от службы военный ушёл в самоволку и заработал срок

В Улан-Удэ утомившийся от службы военный ушёл в самоволку и заработал срок
Происшествия, 
Его на три года отправили за решётку 

На днях перед Улан-Удэнским гарнизонным военным судом предстал служащий по контракту. Как выяснилось, летом он решил отдохнуть от исполнения своих обязанностей и отправился в самоволку – 12 июля мужчина не явился в воинскую часть.

В это время он проживал в столице Бурятии, проводя время по своему усмотрению. Месяц спустя, 10 августа, контрактника нашли и задержали сотрудники военной полиции в/ч. Против него возбудили уголовное дело по части 3.1 статьи 337 Уголовного кодекса РФ (Самовольное оставление части или места службы»).

В итоге нарушителя признали виновным и дали ему реальный срок – три года лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу пока не вступил.
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