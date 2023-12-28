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Шестеро пострадавших в ДТП в Бурятии являются гражданами Монголии

Шестеро пострадавших в ДТП в Бурятии являются гражданами Монголии
Происшествия,  Фото:"Иволга-инфо"
Пассажиры из Бурятии давно бьют тревогу по поводу монгольских «Альфардов»

Все шестеро пострадавших в ДТП в Иволгинском районе Бурятии являются гражданами Монголии. Об этом сообщили в прокуратуре республики.

- По предварительным данным, установлено, что выезжая из села Иволгинск на автомобильную дорогу в сторону Улан-Удэ, водитель автомобиля «Тойота Альфард» не справилась с управлением и выехала на встречную полосу движения, где столкнулась с грузовой автомашиной «Газон Некст». В результате ДТП легковой автомобиль, в котором находились шесть граждан Монголии, перевернулся, - уточнили в пресс-службе прокуратуры.

Как сообщал «Байкал-Dailу», пять пострадавших с травмами различной степени тяжести госпитализированы в республиканскую клиническую больницу. Ещё один человек, получивший ушибы, от доставления в больницу отказался.

Сотрудники ГИБДД проводят проверку; прокуратура контролирует её ход и результат.

Это уже не первое ДТП с участием монгольских «Альфардов». Эти минивэны чаще всего используют водители из Монголии, возящие пассажиров из Улан-Удэ. Рейсы совершаются ежедневно.

Несколько дней назад в Кяхтинском районе, вблизи села Калинишна, в ДТП попала ещё одна «Тойота Альфард» с водителем из Монголии за рулём. По словам очевидцев, пострадали две девушки-студентки, обе из Бурятии.

Ситуацию активно обсуждали в одном из монгольских чатов для русскоговорящих.

«Не ездите на Альфардах! Это безответственно так возить пассажиров! Возят без официальных разрешений. Чтобы успеть забрать пассажиров в обратную сторону с аэропорта и железнодорожного вокзала, гонят на страшной скорости», - обратился один из возмущённых пассажиров.

Такими же впечатлениями делятся и другие пользователи. Они рассказывают, что водители часто превышают скорость, к тому же нередко подрезают автомобилистов, а по ночам не выключают дальний свет, ослепляя встречный транспорт.

«Качество обслуживания на нуле. Чтобы выехать из Улан-Удэ, обязательный ритуал - заехать несколько раз куда-то: либо к знакомым на полчаса, либо в «Абсолют» и «Титан», и сидишь по часу ждешь. На пассажиров вообще всё равно. Дорога, занимающая 11-12 часов, на «Альфардах» - всегда 14-15 из-за простоев. А потом гонят быстро, компенсируя простои скоростью и рискуя безопасностью пассажиров», - поделился житель Бурятии.

Кроме того, рассказывают жители Бурятии, монгольские водители часто ездят уставшие. Пытаясь заработать больше денег, не дают себе отдых и ездят из Улан-Батора в Улан-Удэ и обратно без ночёвок. В таких случаях водители даже просят порулить вместо них пассажиров.

Пользователи делятся:

«Один раз ездила на Альфарде, и мне хватило навсегда. Вместо 5 человек взяли 6 человек. Я поняла, что им плевать на пассажиров. И, да, они почти не спят в погоне за деньгами»,

«К сожалению, правда, что могут не спать!»

«Все частники, никто не регулирует их с точки зрения безопасности: спали или нет»,

«Эти водители сейчас ездят практически без сна, лишь бы заработать»,

«Идёт конкуренция между перевозчиками, отсюда гонка»,

«Лучше подстраховаться, выезжать утром. Как минимум лучше уточнить у водителя, ночевал он или нет».

В обсуждении в чате принял участие и водитель из Улан-Батора. Он написал эмоциональный пост, суть которого сводилась в том, что доход от поездок в Бурятию небольшой. Вот им и приходится делать больше рейсов, чтобы заработать и прокормить семью. Впрочем, в ответ получил ряд гневных комментариев о том, что нужно предоставлять качественную услугу, после чего удалил своё сообщение. 
ДТП

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