Шестеро пострадавших в ДТП в Бурятии являются гражданами Монголии

Пассажиры из Бурятии давно бьют тревогу по поводу монгольских «Альфардов»
Все шестеро пострадавших в ДТП в Иволгинском районе Бурятии являются гражданами Монголии. Об этом сообщили в прокуратуре республики.
- По предварительным данным, установлено, что выезжая из села Иволгинск на автомобильную дорогу в сторону Улан-Удэ, водитель автомобиля «Тойота Альфард» не справилась с управлением и выехала на встречную полосу движения, где столкнулась с грузовой автомашиной «Газон Некст». В результате ДТП легковой автомобиль, в котором находились шесть граждан Монголии, перевернулся, - уточнили в пресс-службе прокуратуры.
Как сообщал «Байкал-Dailу», пять пострадавших с травмами различной степени тяжести госпитализированы в республиканскую клиническую больницу. Ещё один человек, получивший ушибы, от доставления в больницу отказался.
Сотрудники ГИБДД проводят проверку; прокуратура контролирует её ход и результат.
Это уже не первое ДТП с участием монгольских «Альфардов». Эти минивэны чаще всего используют водители из Монголии, возящие пассажиров из Улан-Удэ. Рейсы совершаются ежедневно.
Несколько дней назад в Кяхтинском районе, вблизи села Калинишна, в ДТП попала ещё одна «Тойота Альфард» с водителем из Монголии за рулём. По словам очевидцев, пострадали две девушки-студентки, обе из Бурятии.
Ситуацию активно обсуждали в одном из монгольских чатов для русскоговорящих.
«Не ездите на Альфардах! Это безответственно так возить пассажиров! Возят без официальных разрешений. Чтобы успеть забрать пассажиров в обратную сторону с аэропорта и железнодорожного вокзала, гонят на страшной скорости», - обратился один из возмущённых пассажиров.
Такими же впечатлениями делятся и другие пользователи. Они рассказывают, что водители часто превышают скорость, к тому же нередко подрезают автомобилистов, а по ночам не выключают дальний свет, ослепляя встречный транспорт.
«Качество обслуживания на нуле. Чтобы выехать из Улан-Удэ, обязательный ритуал - заехать несколько раз куда-то: либо к знакомым на полчаса, либо в «Абсолют» и «Титан», и сидишь по часу ждешь. На пассажиров вообще всё равно. Дорога, занимающая 11-12 часов, на «Альфардах» - всегда 14-15 из-за простоев. А потом гонят быстро, компенсируя простои скоростью и рискуя безопасностью пассажиров», - поделился житель Бурятии.
Кроме того, рассказывают жители Бурятии, монгольские водители часто ездят уставшие. Пытаясь заработать больше денег, не дают себе отдых и ездят из Улан-Батора в Улан-Удэ и обратно без ночёвок. В таких случаях водители даже просят порулить вместо них пассажиров.
Пользователи делятся:
«Один раз ездила на Альфарде, и мне хватило навсегда. Вместо 5 человек взяли 6 человек. Я поняла, что им плевать на пассажиров. И, да, они почти не спят в погоне за деньгами»,
«К сожалению, правда, что могут не спать!»
«Все частники, никто не регулирует их с точки зрения безопасности: спали или нет»,
«Эти водители сейчас ездят практически без сна, лишь бы заработать»,
«Идёт конкуренция между перевозчиками, отсюда гонка»,
«Лучше подстраховаться, выезжать утром. Как минимум лучше уточнить у водителя, ночевал он или нет».
В обсуждении в чате принял участие и водитель из Улан-Батора. Он написал эмоциональный пост, суть которого сводилась в том, что доход от поездок в Бурятию небольшой. Вот им и приходится делать больше рейсов, чтобы заработать и прокормить семью. Впрочем, в ответ получил ряд гневных комментариев о том, что нужно предоставлять качественную услугу, после чего удалил своё сообщение.
Шестеро пострадавших в ДТП в Бурятии являются гражданами Монголии
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Пассажиры из Бурятии давно бьют тревогу по поводу монгольских «Альфардов»
Произошла разгерметизация топливной ёмкости
За границу незаконно вывезли древесину на 60 млн рублей
Причиной трагедии могла стать непотушенная сигарета
Столкнулись мининэн и грузовик
Суд принял во внимание рецидив
Наркопритон накрыли полицейские и СОБР
Всё началось со звонка «оператора связи»
Инцидент произошёл в Заиграевском районе
Его не будет на улице Онохойской и переулке Ростовском
Жители Северобайкальска рассказали, как у них тряслась мебель и «прыгали» двери
Убийцы и распространили легенду о том, что их друг ушёл в неизвестном направлении
Увидев коноплю, они не удержались от соблазна
На место выезжали росгвардейцы
Мужчина уничтожил 110 лиственниц и 25 сосен