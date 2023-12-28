В Иркутской области суд признал незаконным бездействие таможенников

За границу незаконно вывезли древесину на 60 млн рублей



Суд удовлетворил иск Тайшетского транспортного прокурора, признав незаконным бездействие сотрудников Нижнеудинского таможенного поста Иркутской таможни.



- Установлено, что должностными лицами Нижнеудинского таможенного поста в период с октября 2019 года по сентябрь 2020 года принят ряд незаконных решений о выпуске товаров по декларациям на товары, которые повлекли незаконное перемещение более 12 тысяч кубометров стратегически важных ресурсов через таможенную границу на сумму более 60 млн рублей, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.



Речь идёт о контрабанде пиломатериалов из сосны и лиственницы. Вся древесина была вырублена нелегально и вывезена из страны путём недостоверного таможенного декларирования. Ранее было возбуждено уголовное дело о контрабанде лесоматериалов.



Кроме того, Тайшетский транспортный прокурор направил в суд иск о признании незаконным бездействия таможенного поста по осуществлению надлежащего таможенного контроля по поданным декларациям на товары, а также о признании незаконными решения о выпуске товаров. Недавно исковые требования прокуратуры суд удовлетворил.

