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В Бурятии мужчина погиб при пожаре на кухне

В Бурятии мужчина погиб при пожаре на кухне
Происшествия,  Фото:агентство ГО и ЧС
Причиной трагедии могла стать непотушенная сигарета

Утром 28 декабря поступило сообщение о возгорании пятиквартирного дома в посёлке Татаурово Прибайкальского района Бурятии.

Когда на место прибыли пожарные, одна из квартир дома была сильно задымлена.

Во время разведки пожарные обнаружили тело погибшего 67-летнего мужчины.

- Очаг возгорания располагался в кухонном помещении. В результате пожара, обгорел матрас и полы на площади 2 кв.м. По предварительным данным, причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнём при курении, а именно непотушенная сигарета, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Как сообщал «Байкал-Dailу», до этого пожар, унёсший жизнь человека, был зарегистрирован ночью 26 декабря в Улан-Удэ: в сгоревшем частном доме погиб 49-летний мужчина.
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