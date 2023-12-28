Инцидент произошёл в Заиграевском районе
В Заиграевском районе Бурятии на автомобильной дороге загорелся маршрутный автобус. Видео появилось сегодня утром в паблике «Весь Улан-Удэ • Бурятия». Сообщается, что маршрутка ехала в Улан-Удэ из Заиграевского района.
На кадрах видно, что маршрутка была целиком объята пламенем; в небо поднялся столб густого чёрного дыма. Несколько человек (вероятно, пассажиры) стоят поодаль, на обочине дороги.
Как выяснилось, пожар произошёл накануне, 27 декабря. В группе «Заиграево-инфо» сообщили, что возгорание тушили три человека и одна единица техники.
Пострадавших нет.
Огонь повредил микроавтобус «Фиат Дукато», ущерб устанавливается.
В Бурятии на дороге вспыхнула маршрутка
Происшествия, Фото:
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