В пригороде Улан-Удэ горел гараж

На тушение ушёл час
Утром 26 декабря в селе Нижний Саянтуй Тарбагатайского района Бурятии произошёл пожар. На улице Полевая загорелся гараж.
На момент прибытия пожарных полыхала крыша строения.
Пожар потушили в течение часа.
- В результате пожара крыша гаража прогорела частично. Предварительная причина произошедшего – короткое замыкание электропроводки, - сообщает администрация Тарбагатайского района.
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