Предположительно, пешеход был пьян
За прошедшие сутки, 26 декабря, на дорогах Бурятии зарегистрировано 47 аварии с механическими повреждениями транспортных средств, в том числе ДТП с пострадавшими. Об этом сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В селе Мухоршибирь произошёл наезд на пешехода.
- В 19.30 часов 21-летний водитель автомобиля «Тойота Корона», следуя по улице Смолина, вне зоны пешеходного перехода совершил наезд на 42-летнего мужчину. Он шёл по обочине проезжей части в попутном направлении, - сообщили в Госавтоинспекции.
По предварительным данным, пешеход находился в состоянии опьянения.
В результате ДТП пострадавшего госпитализировали.
Как сообщал «Байкал-Dailу», днём ранее, 25 декабря, в Улан-Удэ под колёса автомобиля попала женщина, перебегавшую дорогу по «зебре», но на красный сигнал светофора.
В Бурятии 21-летний автомобилист сбил пешехода
Происшествия, Фото:
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