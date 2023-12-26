Улан-удэнцы ежедневно совершают около 15 переводов мошенникам

В общей сложности горожане лишились 415 млн рублей
Жители столицы Бурятии каждый день совершают от 10 до 15 денежных переводов в адрес мошенников. В общей сложности с начала года жители Улан-Удэ отдали неизвестным 415 млн 728 тысяч рублей. Больше всего пострадали жители Октябрьского района, лишившиеся суммарно 194 млн рублей.
Самая излюбленная схема преступников – перевод денег на якобы «безопасный» счёт.
- Уважаемые граждане! Не существует никаких «безопасных» счётов. Верят наши граждане, берут онлайн-кредиты, затем свои деньги и перечисляют крупные суммы на якобы защищённый счёт. Верят, даже когда в выходные звонят «сотрудники Центробанка», а ведь в воскресенье службы не работают. Сотрудники банков, Центробанка, ФСБ, МВД, следственных органов никогда не звонят гражданам и не просят перевести личные деньги и тем более брать кредиты, - обратился на брифинге начальник УМВД по Улан-Удэ Баир Галданов.
Так, одной из последних жертв стал житель Улан-Удэ, который перечислил на «безопасный счёт» около миллиона рублей. Произошло это в воскресенье, 24 декабря.
Вторая популярная схема мошенников связана со взломом аккаунтов на «Госуслугах». Аферисты под видом мобильных операторов звонят людям и заявляют об окончании срока действия их сим-карты. Для её продления они просят назвать им пришедший в смс код. Таким образом получают доступ к аккаунту на портале госуслуг, оформляют кредиты на имя владельца профиля и выводят деньги.
Трудность в том, что зачастую орудуют преступники из-за границы. Раскрываемость подобных преступлений остаётся невысокой.
Отметим, в ноябре полицейским и сотрудникам банка удалось предотвратить 61 преступление в области дистанционного мошенничества.
Как сообщал «Байкал-Daily», в этом году рекорд по объёму украденных средств у одного человека – 21,1 млн рублей. Именно столько потерял житель Улан-Удэ, который мечтал получить лёгкий доход на «инвестициях». Мужчина за два месяца перечислил столь огромную сумму на «брокерский счёт», веря, что получит солидные проценты.
Кроме того, мошенники обманом убеждают жертв продавать свои квартиры. Так, в декабре жилья лишилась 74-летняя бабушка из столицы Бурятии. Мошенники убедили её, что квартиру нужно срочно продать, чтобы уберечь от посягательств преступников, а деньги перечислить на «безопасный счёт в Росреестре». В итоге пожилая женщина осталась и без жилья, и без 4,5 млн рублей, вырученных от продажи.
Летом ещё одна пожилая улан-удэнка продала единственную квартиру в посёлке Восточный. При этом, торопясь выполнять требования злоумышленников, выставила её по цене ниже рыночной стоимости – за 3,1 млн рублей. Все деньги она перечислила преступникам, при этом также веря, что на самом деле «спасает свою недвижимость».
Улан-удэнцы ежедневно совершают около 15 переводов мошенникам
Происшествия, Фото:
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