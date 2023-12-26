Мужчина рубил лес весной
35-летний житель Иволгинского района Бурятии признан виновным в незаконной рубке леса.
В мае безработный мужчина на территории Иволгинского лесничества незаконно вырубил деревья. Ущерб лесному фонду Российской Федерации составил 267 тысяч рублей.
Суд назначил мужчине 1 год лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.
Сельчанин частично возместил ущерб. Также по иску прокурора района суд взыскал с осуждённого оставшиеся 111 тысяч рублей.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии, приговор пока не вступил в законную силу.
В Бурятии «чёрный» лесоруб выплатит 111 тысяч
Происшествия, Фото:
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