В Бурятии «чёрный» лесоруб выплатит 111 тысяч

Мужчина рубил лес весной



35-летний житель Иволгинского района Бурятии признан виновным в незаконной рубке леса.



В мае безработный мужчина на территории Иволгинского лесничества незаконно вырубил деревья. Ущерб лесному фонду Российской Федерации составил 267 тысяч рублей.



Суд назначил мужчине 1 год лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.



Сельчанин частично возместил ущерб. Также по иску прокурора района суд взыскал с осуждённого оставшиеся 111 тысяч рублей.



Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии, приговор пока не вступил в законную силу.

