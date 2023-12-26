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На трассе в Бурятии горел кроссовер

На трассе в Бурятии горел кроссовер
Происшествия,  Фото:администрация Тарбагатайского района
Ущерб устанавливается

На 494 км федеральной трассы Р-258 «Байкал», в 100 метрах от села Тарбагатай, горел автомобиль. Пожар произошёл 25 декабря в пятом часу дня.

На момент прибытия пожарных горел автомобиль «Тойота Хайлендер». Возгорание потушили в течение пяти минут, сообщили в администрации Тарбагатайского района.


В результате пожара выгорел моторный отсек полностью, а также частично передняя панель автомобиля. Ущерб устанавливается.

По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.
пожар автомобили

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