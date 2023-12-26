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В Бурятии часть пригородного села осталась без холодной воды

В Бурятии часть пригородного села осталась без холодной воды
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
В Сотниково произошла серьёзная коммунальная авария

Накануне в иволгинском селе Сотниково случилась коммунальная авария на сетях холодного водоснабжения. В итоге без ХВС остался микрорайон Молодёжный. 

Причиной стал обрыв троса глубинного насоса. Специалисты приступили к его замене. К работам привлекли бригаду из четырёх человек. Задействовать пришлось две единицы техники. Для местных жителей организовали подвоз воды.

Уже вечером в группе «Иволга-инфо.24/7» рассказали, что ХВС в микрорайоне восстановили. В управлении инфраструктуры райадминистрации сельчан предупредили, что из-за подъёма ила возможно замутнение воды. «Рекомендуем пропустить её», – подчеркнули в управлении.
холодное водоснабжение коммунальная авария

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