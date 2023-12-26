В Бурятии часть пригородного села осталась без холодной воды



Накануне в иволгинском селе Сотниково случилась коммунальная авария на сетях холодного водоснабжения. В итоге без ХВС остался микрорайон Молодёжный.





Причиной стал обрыв троса глубинного насоса. Специалисты приступили к его замене. К работам привлекли бригаду из четырёх человек. Задействовать пришлось две единицы техники. Для местных жителей организовали подвоз воды.



Уже вечером в группе «Иволга-инфо.24/7» рассказали, что ХВС в микрорайоне восстановили. В управлении инфраструктуры райадминистрации сельчан предупредили, что из-за подъёма ила возможно замутнение воды. «Рекомендуем пропустить её», – подчеркнули в управлении.

