В Улан-Удэ из-за машины на путях стояли трамваи

Инцидент произошёл вечером в понедельник
Около десяти часов вечера в понедельник, 25 декабря, автомобиль влетел на трамвайные пути. Инцидент произошёл в районе остановки «Республиканская больница» в Улан-Удэ.
В этой связи было закрыто движение трамвая маршрутов № 1, 4, 7 с остановки «Лицей» в сторону «Элеватор», движение трамвая маршрутов 1, 7, 4 осуществлялось по изменённому маршруту.
Трамваи простаивали полчаса, сообщается в оперативной сводке по городу.
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Инцидент произошёл вечером в понедельник
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