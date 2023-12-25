25 декабря

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Суд оштрафовал жителя Бурятии, врезавшегося на машине в столб

Суд оштрафовал жителя Бурятии, врезавшегося на машине в столб
Происшествия,  Фото:pixabay.com
По вине автомобилиста лёгкие травмы получил пассажир

Житель Селенгинского района Бурятии, находясь за рулём авто, врезался в железный столб. В результате ДТП пострадал пассажир, получившие лёгкие травмы.

Суд признал водителя виновным по ч. 1 ст. 12.24 КоАП РФ.

При назначении наказания суд принял во внимание характер и обстоятельства правонарушения, личность виновного, его имущественное положение, признание вины, отсутствие отягчающих административную ответственность обстоятельств.

- Автомобилисту назначили административный штраф в размере 2500 рублей, - сообщает Гусиноозёрский городской суд.
ДТП

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