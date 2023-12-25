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В Бурятии подростка посадили под домашний арест

В Бурятии подростка посадили под домашний арест
Происшествия, 
Несовершеннолетний совершил тяжкое преступление

Недавно суд рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения несовершеннолетнему жителю Заиграевского района. Ранее против него возбудили уголовное дело по пункту «д» части 2 статьи 111 Уголовного кодекса РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Исследовав представленные материалы, служители Фемиды пришли к выводу, что подросток под тяжестью обвинения может скрыться от следствия и суда, угрожать потерпевшему и свидетелям или каким-то другим образом воспрепятствовать производству по уголовному делу. Однако с учётом возраста, состояния здоровья и того, что у юного злоумышленника есть родители и постоянное место жительство, его решили отправить под домашний арест.
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