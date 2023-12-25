В Улан-Удэ произошёл пожар на бывшей лыжной базе

На месте работают более 20 пожарных



Сегодня днём, 25 декабря, в Улан-Удэ произошёл пожар на территории бывшей лыжной базы «Локомотив».



- В Железнодорожном районе горит одноэтажное неэксплуатируемое здание лыжной базы по улице Лысогорской. В настоящий момент пожар локализован, тушение продолжается, - сообщило ГУ МЧС России по Бурятии.



В ведомстве уточнили, что информация о пострадавших не поступала.



На месте работают 27 пожарных и семь единиц техники.



Лыжная база «Локомотив» ранее принадлежала ОАО «РЖД». Она была построена в 1978 году; в советские годы здесь проходили крупные городские соревнования. Здесь были лыжные трассы и стрельбище для биатлонистов. Однако затем объект пришёл в упадок, и в 2019 году железная дорога отказалась от неликвида, отдав его городу.

