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В Улан-Удэ произошёл пожар на бывшей лыжной базе

В Улан-Удэ произошёл пожар на бывшей лыжной базе
Происшествия, 
На месте работают более 20 пожарных

Сегодня днём, 25 декабря, в Улан-Удэ произошёл пожар на территории бывшей лыжной базы «Локомотив».

- В Железнодорожном районе горит одноэтажное неэксплуатируемое здание лыжной базы по улице Лысогорской. В настоящий момент пожар локализован, тушение продолжается, - сообщило ГУ МЧС России по Бурятии.

В ведомстве уточнили, что информация о пострадавших не поступала.

На месте работают 27 пожарных и семь единиц техники.

Лыжная база «Локомотив» ранее принадлежала ОАО «РЖД». Она была построена в 1978 году; в советские годы здесь проходили крупные городские соревнования. Здесь были лыжные трассы и стрельбище для биатлонистов. Однако затем объект пришёл в упадок, и в 2019 году железная дорога отказалась от неликвида, отдав его городу. 
пожар

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