Житель Бурятии делал ремонт в доме и присвоил шуруповёрт и велосипед

На мужчину возбудили дело о мошенничестве



В Улан-Удэ расследуется уголовное дело в отношении 57-летнего жителя Иволгинского района, обвиняемого в мошенничестве, сообщили в МВД по Бурятии.



В сентябре мужчину вместе с коллегой наняла 56-летняя улан-удэнка для косметического ремонта в частном доме и обшивки гаража. При этом по разрешению хозяйки рабочий пользовался её строительным инструментом и даже брал его себе домой. Также по согласию владелицы работник ездил к себе и обратно на её велосипеде.



После расчёта за выполненную работу имущество он обещал вернуть, но по прошествии двух недель этого не сделал. Женщина обратилась в полицию.



Полицейские задержали мужчину. Он признался, что после ремонта в ходе длительного распития спиртного продал украденные шуруповёрт и велосипед. Ущерб составил 13,5 тысяч рублей.



Несколько лет назад мужчина уже привлекался к уголовной ответственности, в том числе, за имущественное преступление.



За содеянное он подвергнут уголовному преследованию по статье «Мошенничество».



