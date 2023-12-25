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Житель Бурятии делал ремонт в доме и присвоил шуруповёрт и велосипед

Житель Бурятии делал ремонт в доме и присвоил шуруповёрт и велосипед
Происшествия,  Фото:pixabay.com
На мужчину возбудили дело о мошенничестве

В Улан-Удэ расследуется уголовное дело в отношении 57-летнего жителя Иволгинского района, обвиняемого в мошенничестве, сообщили в МВД по Бурятии.

В сентябре мужчину вместе с коллегой наняла 56-летняя улан-удэнка для косметического ремонта в частном доме и обшивки гаража. При этом по разрешению хозяйки рабочий пользовался её строительным инструментом и даже брал его себе домой. Также по согласию владелицы работник ездил к себе и обратно на её велосипеде.

После расчёта за выполненную работу имущество он обещал вернуть, но по прошествии двух недель этого не сделал. Женщина обратилась в полицию.

Полицейские задержали мужчину. Он признался, что после ремонта в ходе длительного распития спиртного продал украденные шуруповёрт и велосипед. Ущерб составил 13,5 тысяч рублей.

Несколько лет назад мужчина уже привлекался к уголовной ответственности, в том числе, за имущественное преступление.

За содеянное он подвергнут уголовному преследованию по статье «Мошенничество».

мошенничество

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