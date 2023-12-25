На мужчину возбудили дело о мошенничестве
В Улан-Удэ расследуется уголовное дело в отношении 57-летнего жителя Иволгинского района, обвиняемого в мошенничестве, сообщили в МВД по Бурятии.
В сентябре мужчину вместе с коллегой наняла 56-летняя улан-удэнка для косметического ремонта в частном доме и обшивки гаража. При этом по разрешению хозяйки рабочий пользовался её строительным инструментом и даже брал его себе домой. Также по согласию владелицы работник ездил к себе и обратно на её велосипеде.
После расчёта за выполненную работу имущество он обещал вернуть, но по прошествии двух недель этого не сделал. Женщина обратилась в полицию.
Полицейские задержали мужчину. Он признался, что после ремонта в ходе длительного распития спиртного продал украденные шуруповёрт и велосипед. Ущерб составил 13,5 тысяч рублей.
Несколько лет назад мужчина уже привлекался к уголовной ответственности, в том числе, за имущественное преступление.
За содеянное он подвергнут уголовному преследованию по статье «Мошенничество».
Житель Бурятии делал ремонт в доме и присвоил шуруповёрт и велосипед
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
На ЛЭП произошло замыкание
На мужчину возбудили дело о мошенничестве
Карту вор стащил из кармана куртки, в которой спал потерпевший
Водителя осмотрели медики
Автомобилист сбил юношу на «зебре»
Водитель скорой помощи проехал на красный
Всего мошенники выманили более двух миллионов
Он выстрелил в неё из карабина
Однако там пока не подтопило ни один участок
Причина крупного пожара устанавливается
Он выбежал с пивом из супермаркета
ДТП произошло на федеральной трассе
Столкнулись внедорожник и минивэн
Мужчина отделался условным сроком
Происшествия, 23.12.2023
Мужчина заявил, что лишился цепочки и денег