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В Бурятии с утра произошло землетрясение

В Бурятии с утра произошло землетрясение
Происшествия,  Фото:seis-bykl.ru
Его зафиксировали у побережья Байкала

В понедельник, 25 декабря, в Бурятии зарегистрировали очередное сейсмособытие. Оно произошло в 10:16 по местному времени в точке с координатами 53.34 градуса северной широты и 109.71 восточной долготы.

По данным Байкальского филиала единой геофизической службы РАН, энергетический класс землетрясения составил 9,9, а магнитуда, как передаёт «Интерфакс» – 3,2. Эпицентр находился в Прибайкальском районе – в таёжной местности в 48 километрах к востоку от самого большого на Байкале Баргузинского залива.

Протяжённость Байкальской рифтовой зоны, где, по предположению учёных, идёт расхождение Евразийской и Амурской тектонических плит – около двух тысяч километров. В её центральной части находится Байкал, на юге – монгольское озеро Хубсугул, а на севере – горный район, по которому тянется Байкало-Амурская магистраль (БАМ), напоминает издание. Усиление сейсмической активности фиксировалось там с осени 2020-го (тогда в сентябре на юге Байкала случилось Быстринское землетрясение магнитудой 5,5). В 2023-ем наметился её спад.

землетрясение

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