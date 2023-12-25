Электричества не будет в Светлом, Таёжном, «Подснежнике», «Профсоюзнике» и «Солнечном»
В Октябрьском районе Улан-Удэ районная администрация сообщила о плановых отключениях электроэнергии на завтра, 26 декабря.
Так, с 10:00 до 17:00 из-за ремонта масляного выключателя света не будет по адресам: микрорайон Таёжный, ул. Волочаевская, ул. Железнодорожная, ДНТ «Солнечный-2», СНТ «Подснежник», ДНТ «Профсоюзник», СНТ «Солнечный».
С 9:00 до 18:00 для подключения вновь построенной ВЛ-10кВ от оп. №4 электричество отключат в микрорайоне Светлый.
В Октябрьском районе пройдут плановые отключения света
Происшествия, Фото:
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