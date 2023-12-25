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Селу в пригородном районе Бурятии угрожают наледные воды

Селу в пригородном районе Бурятии угрожают наледные воды
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Однако там пока не подтопило ни один участок

В минувшую пятницу, 22 декабря, в заиграевском селе Старая Брянь зафиксировали выход наледных вод. Произошло всё в районе улицы Заречная. В тот же день в реке сделали три пропила диаметром 3 на 2 метра, для снятия напряжения воды, рассказали в группе «Заиграево-инфо.24/7».

На следующий день работы продолжились. Глава села Светлана Игнатьева отметила, что для этого задействуют спецтехнику. По её словам, ситуация в Старой Бряни под контролем и там постоянно ведётся мониторинг.

Накануне в населённом пункте должны были отсыпать основное русло реки. Подтопленных домов и участков пока нет.
наледные воды Заиграевский район

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