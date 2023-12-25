Селу в пригородном районе Бурятии угрожают наледные воды



В минувшую пятницу, 22 декабря, в заиграевском селе Старая Брянь зафиксировали выход наледных вод. Произошло всё в районе улицы Заречная. В тот же день в реке сделали три пропила диаметром 3 на 2 метра, для снятия напряжения воды, рассказали в группе «Заиграево-инфо.24/7».



На следующий день работы продолжились. Глава села Светлана Игнатьева отметила, что для этого задействуют спецтехнику. По её словам, ситуация в Старой Бряни под контролем и там постоянно ведётся мониторинг.



Накануне в населённом пункте должны были отсыпать основное русло реки. Подтопленных домов и участков пока нет.