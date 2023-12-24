Причина крупного пожара устанавливается
Крупный пожар произошёл ночью в воскресенье, 24 декабря, в Чите. На улице Костюшко-Григоровича сгорели автостоянка с 30 автомобилями внутри и нежилой двухквартирный дом.
О возгорании ГУ МЧС России по Забайкальскому краю сообщило около 2 часов ночи. Ликвидировали открытое горение в 3:29 на площади 700 квадратных метров.
Сейчас продолжается разбор и проливка повреждённых конструкций.
На месте работает следственно-оперативная группа, в состав которой входят сотрудники государственного пожарного надзора и испытательной пожарной лаборатории.
В Чите сгорели 30 автомобилей и дом
Происшествия, Фото:
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