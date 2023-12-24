ДТП произошло на федеральной трассе
Вечером 22 декабря на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» в Тайшетском районе Иркутской области произошло смертельное ДТП. Фуру занесло на полосу встречного движения, в результате чего произошло столкновение с автомобилем Subaru.
- По предварительным данным, 41-летний водитель, управляя грузовиком марки «МАЗ» в сцепке с полуприцепом, направлялся из Красноярска в Иркутск. Однако не справился с управлением, вследствие чего допустил занос прицепа на встречную полосу с последующим столкновением с легковым автомобилем Subaru XV, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
В результате ДТП 56-летний водитель хэтчбека от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда скорой.
Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливая все обстоятельства произошедшего.
В Иркутской области водитель Subaru погиб в столкновении с фурой
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Происшествия, 24.12.2023
Столкнулись внедорожник и минивэн
Происшествия, 24.12.2023
Мужчина отделался условным сроком
Мужчина заявил, что лишился цепочки и денег
ДТП произошло утром
Крупный пожар случился ночью
Горожанина доставили в больницу
Для инвестирования женщина взяла кредит
Авария случилась вечером в пятницу
Авария произошла в Мухоршибирском районе
Она подозревается в превышении должностных полномочий
Пострадал один человек
Она отправится за решётку
Он скончался на месте
Обошлось без пострадавших
Пожилая женщина попросила соседку о помощи