В Бурятии погиб водитель, врезавшись в электроопору

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

ДТП произошло утром



Рано утром 23 декабря в Северо-Байкальском районе Бурятии на трассе Нижнеангарск – Северобайкальск произошло смертельное ДТП. Сообщение о происшествии поступило в 6:25.



- Водитель автомобиля Toyota Ipsum 1987 года рождения не справился с управлением, совершил наезд на электроопору. Погиб на месте происшествия, - сообщается в Viber-группе «Северобайкалье-инфо. 24/7».



Сотрудники полиции устанавливаю все обстоятельства произошедшего.





