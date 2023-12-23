23 декабря

22 декабря

Популярное

В Бурятии на пожаре погибли 50 коров

В Бурятии на пожаре погибли 50 коров
Происшествия,  Фото:РА ГО и ЧС
Крупный пожар случился ночью

Ночью 23 декабря в иволгинском улусе Хурамша загорелась ферма. К месту пожара прибыл личный состав 6-го Иволгинского отряда ГПС РБ в составе четырёх человек и двух единиц техники.

На момент прибытия пожарных огнём была охвачена стайка, где находились животные. Возгорание было потушено пожарными в течение 5 часов.


По предварительным данным, в результате пожара погибло 50 голов крупнорогатого скота, общая площадь возгорания составила более 600 квадратных метров, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

Причины пожара выясняются, на месте работает дознаватель ГУ МЧС России по Бурятии.
пожар

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии на пожаре погибли 50 коров
В Бурятии на пожаре погибли 50 коров
Происшествия, 23.12.2023
Крупный пожар случился ночью 
В ДТП в Бурятии пострадали пять человек
В ДТП в Бурятии пострадали пять человек
Происшествия, 22.12.2023
Авария произошла в Мухоршибирском районе
В Иркутске задержали директора студенческого городка
В Иркутске задержали директора студенческого городка
Происшествия, 22.12.2023
Она подозревается в превышении должностных полномочий
Жительница Бурятии украла деньги со счёта пожилой соседки
Жительница Бурятии украла деньги со счёта пожилой соседки
Происшествия, 22.12.2023
Пожилая женщина попросила соседку о помощи
В Улан-Удэ задержали подозреваемого в разбойном нападении
В Улан-Удэ задержали подозреваемого в разбойном нападении
Происшествия, 22.12.2023
Мужчина напал на жертву под выдуманным предлогом
В пригороде Улан-Удэ горел жилой дом
В пригороде Улан-Удэ горел жилой дом
Происшествия, 22.12.2023
Площадь пожара превысила 100 «квадратов»

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^