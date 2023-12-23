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На пожаре в Улан-Удэ пострадал 54-летний мужчина

На пожаре в Улан-Удэ пострадал 54-летний мужчина
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Горожанина доставили в больницу

Вечером 22 декабря в микрорайоне Забайкальский в Улан-Удэ загорелся жилой дом. Прибывшие пожарные потушили возгорание на общей площади 31 квадратный метр.

- В результате пожара получил ожоги мужчина 1969 года рождения. Пострадавший доставлен в медицинское учреждение, - сообщили в пресс-службе МЧС по Бурятии.

Вероятно, причиной пожара стала неосторожность при курении.

пожар

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