Горожанина доставили в больницу
Вечером 22 декабря в микрорайоне Забайкальский в Улан-Удэ загорелся жилой дом. Прибывшие пожарные потушили возгорание на общей площади 31 квадратный метр.
- В результате пожара получил ожоги мужчина 1969 года рождения. Пострадавший доставлен в медицинское учреждение, - сообщили в пресс-службе МЧС по Бурятии.
Вероятно, причиной пожара стала неосторожность при курении.
На пожаре в Улан-Удэ пострадал 54-летний мужчина
Происшествия, Фото:
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